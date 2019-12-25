МРЭО в Петербурге и Ленобласти изменят график работы в майские праздники

Также со 2 мая временно не получится сдать на автомобильные права и получить удостоверения.

Петербургские и областные филиалы МРЭО ГИБДД меняют режим работы в майские праздники. Как сообщила пресс-служба Госавтоинспекции, организации закроются в нерабочие праздничные дни 1 и 9 мая.

В пятницу, 1 мая, не получится посетить МРЭО ГИБДД на шоссе Революции, а также МРЭО №1-6, 14 и 17, МОТН и РАС ГИБДД. В последующие дни эти филиалы работают по графику. Отдых 1 мая берут и МРЭО №8-13, 16 и 18, 2 мая филиалы снова выйдут на работу, уйдут на выходные 3 и 4 числа, а далее вернутся по привычному графику. В следующую субботу, 9 мая, филиалы работают аналогично расписанию дня праздника весны и труда.

Кроме того, как отметили в Госавтоинспекции, со 2 мая введен особый режим работы филиалов МРЭО в связи с коронавирусом. Обслужить петербуржцев и жителей Ленобласти по предварительной записи смогут только в перечисленных ниже подразделениях.

Также со 2 мая не получится сдать экзамены на водительские права и получить удостоверения, поскольку во всех подразделениях данную процедуру временно не проводят.

Ранее мы рассказывали, что МФЦ Выборга изменят режим работы в майские праздники.

Фото: "ВКонтакте"