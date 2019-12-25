В магазине на улице Ленина обрушился потолок

Обошлось без пострадавших.

Днем 22-го декабря в мясном магазине на улице Ленина в Петроградском районе обрушился потолок. В этот момент в помещении находился только продавец, узнал Piter.TV от источника.

Инцидент произошел около полудня на первом этаже в доме №45. По предварительной информации, произошло частичное обрушение деревяннометаллического корпуса. Угроза обрушения второго этажа отсутствует. Спасатели разбирают завалы. Помещение обесточили и закрыли магазин.

Продавец и арендатор совместно с правоохранителем отправились в участок полиции.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге наказали собственника и УК за обрушение перекрытий в квартире.

Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС по СПб