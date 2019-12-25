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В Петербурге наказали собственника и УК за обрушение перекрытий в квартире
Сегодня, 16:00
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге наказали собственника и УК за обрушение перекрытий в квартире

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В квартире обрушилась часть чердачного перекрытия из-за ремонтных работ.

В Петербурге Госжилинспекция привлекла к административной ответственности собственника. Об этом пресс-службе соответствующего ведомства.

Напомним, что по вине собственника обрушились перекрытия в квартире дома № 19 на 18-й линии Васильевского острова. Инцидент произошел 16 ноября. После инспекция провела дополнительный осмотр и административный протокол по факту самовольного переустройства.

Также из-за допущенных УК "Возрождение" нарушений инспекция возбудила административное производство.

Ранее мы сообщали о том, что на улице Генерала Хрулёва столкнулись три машины.

Фото:megapolisonline.ru

Теги: васильевский остров, госжилинспекция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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