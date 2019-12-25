В магазинах Петербурга появились "антикоронавирусные" разметки на полу

Указатели напоминают покупателям, что необходимо держаться друг от друга на расстоянии одного метра.

В группе "Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" социальной сети "ВКонтакте" пользователи опубликовали фото разметок, которые появились на полу сети магазинов "Детский мир".

Надписи напоминают о том, что, стоя в очереди, покупателям необходимо держаться друг от друга на расстоянии не менее одного метра.

Меры были предприняты из-за угрозы распространения коронавируса. Такие указатели петербуржцы заметили и в гипермаркетах "Лента". Территорию перед кассами в них разделили на специальные зоны для каждого покупателя.

Ранее мы сообщили, что в родильных домах усилили меры защиты от вирусов.

Фото: Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте