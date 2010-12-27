Остановки для "Чижика" появятся в Петербурге в мае

На маршруте также произведут работы по благоустройству.

В аппарате вице-губернатора города Игоря Албина сообщили, что последние технические "недоделки" на маршруте частного трамвая "Чижик" завершат в мае 2018 года. Также на маршруте появятся оборудованные остановки.

Известно, что в последний месяц зимы, закончат монтаж шкафов нетяговых потребителей, а также запитку и обогрев стрелочных переводов. Помимо технических работ, в рамках реконструкции трамвайных путей, маршрут благоустроят, а территорию озеленят.

Стоит отметить, что в комитете по транспорту рассматривают возможность продлить тупиковую трамвайную линию у Ладожского вокзала.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге "Чижику" подбили крыло: неизвестные обстреляли новый трамвай.