В лобовом столкновении в Буграх пострадали шесть детей

Авария случилась утром 16 сентября неподалеку от КАД.

В Буграх случилась серьезная авария. Об инциденте, который произошел утром сегодня, 16 сентября, сообщили очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП|Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Столкновение двух иномарок произошло на Шоссейной улице в районе КАД. Там врезались друг в друга "Фольксваген Транспортер" и "Рено Логан". Отмечается, что обе машины слетели в кювет.

Очевидцы отметили, что водитель "Форда" заснул, из-за чего съехал на встречную полосу. "Рено" пыталось уйти от столкновения, однако это не получилось сделать.

По предварительным данным, пострадали шесть детей и два человека в "Рено". По словам свидетелей, скорая долго добиралась до места происшествия.

Фото и видео: vk.com/spb_today