Три человека погибли в лобовой аварии под Гатчиной

Лоб в лоб столкнулись две иномарки.

Устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло на федеральной трассе в Гатчинском районе Ленобласти. Как стало известно Piter.TV, в 7:59 на Киевском шоссе в районе развилки на Верево и Новый Свет лоб в лоб столкнулись "Лексус" и "Хендай".

В результате аварии погибли три человека. В "Лексусе" скончался водитель и пассажир, в "Хендае" – водитель. На месте происшествия работала дежурная смена 42 пожарно-спасательной части. Спасатели деблокировали пострадавших.

Ранее мы писали, что полицейские Приозерского района проводят проверку по факту ДТП в котором пострадал ребенок.

Фото: Piter.TV