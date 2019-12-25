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Три человека погибли в лобовой аварии под Гатчиной
Сегодня, 10:40
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Три человека погибли в лобовой аварии под Гатчиной

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Лоб в лоб столкнулись две иномарки.

Устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло на  федеральной трассе в Гатчинском районе Ленобласти. Как стало известно Piter.TV, в 7:59 на Киевском шоссе в районе развилки на Верево и Новый Свет лоб в лоб столкнулись "Лексус" и "Хендай".

В результате аварии погибли три человека. В "Лексусе" скончался водитель и пассажир, в "Хендае" – водитель. На месте происшествия работала дежурная смена 42 пожарно-спасательной части. Спасатели деблокировали пострадавших.

Ранее мы писали, что полицейские Приозерского района проводят проверку по факту ДТП в котором пострадал ребенок.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, лобовое столкновение
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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