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Полицейские Приозерского района проводят проверку по факту ДТП в котором пострадал ребенок
Сегодня, 10:29
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Полицейские Приозерского района проводят проверку по факту ДТП в котором пострадал ребенок

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По факту ДТП полицейскими Приозерского района проводится проверка.

Накануне, 12 декабря, в 22:40 в полицию Приозерского района Ленобласти поступило сообщение, что на 104 километре трассы "Сортавала" произошла авария, в которой пострадал ребенок.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, 51-летний водитель "БМВ" не справился с управлением и выехал на "встречку", где столкнулся с "Шевроле Круз". В результате аварии пострадал 10-летний пассажир "Шевроле". Ребенка доставили в больницу в состоянии средней тяжести. 

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Фото: Piter.tv

Теги: авария, дтп, приозерский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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