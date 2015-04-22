Полицейские Приозерского района проводят проверку по факту ДТП в котором пострадал ребенок

По факту ДТП полицейскими Приозерского района проводится проверка.

Накануне, 12 декабря, в 22:40 в полицию Приозерского района Ленобласти поступило сообщение, что на 104 километре трассы "Сортавала" произошла авария, в которой пострадал ребенок.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, 51-летний водитель "БМВ" не справился с управлением и выехал на "встречку", где столкнулся с "Шевроле Круз". В результате аварии пострадал 10-летний пассажир "Шевроле". Ребенка доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Фото: Piter.tv