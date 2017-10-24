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В лесу под Ростовом обнаружили тело двухлетнего ребенка

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Местные жители во время прогулки по лесу на глубине 40 сантиметров обнаружили страшное захоронение.

Страшную находку обнаружили в лесу местные жители недалеко от станицы Кривянской. На глубине 40 сантиметров был закопан фанерный ящик в котором находились останки маленького ребенка.

22 октября в следственный отдел по городу Шахты Следственного Управления Следственного Комитета России по Ростовской области поступило сообщение об обнаружении захоронения ребенка. Следователи и криминалисты незамедлительно выехали на место захоронения. Было установлено, что в фанерном импровизированном гробу, обитом ситцевой тканью находятся останки 2х летней девочки. Давность захоронения составляет приблизительно два года.

С целью установления причины смерти ребенка назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Также назначено проведение молекулярно-генетической  экспертизы с целью установления ДНК ребенка. По поручению следователя сотрудниками полиции выполняются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности ребенка и его родителей.

СУ СК России по Ростовской области

По результатам доследственной проверки будет вынесено процессуальное решение.

Видео: Piter.TV

Теги: гибель ребенка , новости регионов , ростов на дону , смерть ребенка
Категории: Новости России Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия

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