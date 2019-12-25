В лесах и на дорогах Ленобласти ищут нарушителей самоизоляции

Он проходит в субботу и продолжится 17 мая.

Сотрудники межрайонной инспекции Гостехнадзора Ленинградской области проведут рейд по контролю режима самоизоляции. Проверки проходят 16 мая и продолжатся 17 мая.

Инспекторам предстоит проверить на наличие нарушителей региональные леса и в случае нарушения режима изоляции вести с ними разъяснительную беседу о запрете посещения лесов. Также беседы и проверки ждут "бесстраховочных" водителей квадроциклов, тракторов и других самоходных машин. Инспекторам Гостехнадзора помогут сотрудники ДПС, участковые и другие представители ведомств.

Фото: Piter.tv