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В лесах и на дорогах Ленобласти ищут нарушителей самоизоляции
Сегодня, 15:48
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fvbykov

В лесах и на дорогах Ленобласти ищут нарушителей самоизоляции

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Он проходит в субботу и продолжится 17 мая.

Сотрудники межрайонной инспекции Гостехнадзора Ленинградской области проведут рейд по контролю режима самоизоляции. Проверки проходят 16 мая и продолжатся 17 мая.

Инспекторам предстоит проверить на наличие нарушителей региональные леса и в случае нарушения режима изоляции вести  с ними разъяснительную беседу о запрете посещения лесов. Также беседы и проверки ждут "бесстраховочных" водителей квадроциклов, тракторов и других самоходных машин. Инспекторам Гостехнадзора помогут сотрудники ДПС, участковые и другие представители ведомств.

Фото: Piter.tv

Теги: изоляция, коронавирус, ленобласть, рейды
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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