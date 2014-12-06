В лесах Петербурга и Ленобласти созрели ядовитые ягоды ландыша

Их употребление может привести к остановке сердца.

Ядовитые ягоды ландыша поспели в лесах Петербурга и Ленобласти. Об этом рассказал биолог Павел Глазков.

Специалист отметил, что все растение ландыша ядовито, в том числе – цветки. Однако особенно опасны для людей и животных плоды из-за содержания в них конваллятоксина. Вещество является сердечным гликозидом и применяется как лекарственное средство при сердечных заболеваниях. Употребление ягод может привести к остановке сердца.

Отметим, что аромат майского ландыша используют в парфюмерной промышленности. Его получаются исключительно синтетическим путем, так как растение содержит слишком мало эфирного масла.

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Фото: Телеграм / Каждой твари по паре | Павел Глазков