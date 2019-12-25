В Петербурге активно размножаются листоблошки

Название насекомые обрели в связи с тем, что питаются соком из листьев, кроме того, способны не только летать, но и прыгать, подобно блохам.

С приходом осени в Петербурге начинается активное размножение листоблошек. Это насекомые с сетчатыми крыльями и мощными задними лапками. Молодые особи имеют зелёный окрас, но он быстро сменяется на оранжевый, коричневый или красноватый цвет. Об этом сообщил биолог Павел Глазков в соцсетях.

Насекомые живут только до зимы: к следующему сезону созревают отложенные ими яйца. Название они обрели в связи с тем, что питаются соком из листьев, кроме того, способны не только летать, но и прыгать, подобно блохам.

Глазков запечатлел ольховую листоблошку в парке Политехнического университета. Всего на территории страны можно встретить около сотни видов, многие из которых наносят вред садовым культурам. Например, существуют яблоневая, грушевая и морковная листоблошки.

Ранее мы сообщили о том, что биолог Павел Глазков обнаружил в лесу непристойный гриб.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков