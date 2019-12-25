Биолог Павел Глазков обнаружил в лесу непристойный гриб

Биолог Павел Глазков в Новоорловском заказнике Петербурга встретил редкий и необычный гриб — Мутинус Равенеля.

Во время сьемки очередной передачи "Дикие выходные с Павлом Глазковым" телеканала "Санкт-Петербург" обнаружили необычный гриб. Об этом в телеграм-канале "Каждой твари по паре" сообщил биолог Павел Глазков.

Мутинус Равенеля – это находка для любителей необычных грибов. К роду этих грибов относятся несколько десятков видов, большинство которых населяют тропики и субтропики. Название связано с именем древнеримского бога плодородия, которое в переводе с латыни обозначает половой орган.

Ранее сообщалось, что художник "вырастил" огромный гриб на петербургской панельке.

Фото: телеграм-канал "Каждой твари по паре"