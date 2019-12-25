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Биолог Павел Глазков обнаружил в лесу непристойный гриб
Сегодня, 12:33
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Биолог Павел Глазков обнаружил в лесу непристойный гриб

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Биолог Павел Глазков в Новоорловском заказнике Петербурга встретил редкий и необычный гриб — Мутинус Равенеля.

Во время сьемки очередной передачи "Дикие выходные с Павлом Глазковым" телеканала "Санкт-Петербург" обнаружили необычный гриб. Об этом в телеграм-канале "Каждой твари по паре" сообщил биолог Павел Глазков.

Мутинус Равенеля – это находка для любителей необычных грибов. К роду этих грибов относятся несколько десятков видов, большинство которых населяют тропики и субтропики. Название связано с именем древнеримского бога плодородия, которое в переводе с латыни обозначает половой орган. 

Ранее сообщалось, что художник "вырастил" огромный гриб на петербургской панельке.

Фото: телеграм-канал "Каждой твари по паре"

Теги: грибы, лес
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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