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Художник "вырастил" огромный гриб на петербургской панельке

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Творец назвал свой проект "мутогрибом", грибницы которого проникли в пористый бетон многоэтажек.

Художник Вадим Соловьёв создал необычное видео, "вырастив" гигантский гриб на петербургской панельке при помощи компьютерной графики. Свою работу он разместил в своём Telegram-канале.

Творец назвал свой проект "мутогрибом", грибницы которого проникли в пористый бетон многоэтажек. Пользователи оценили такую метафору.

В трещинах, в швах, под плинтусами квартир тянут свои бесконечные нити мицелия. Настойчиво лезут через вентиляционные решетки, опутывают пыльные сервизы в кухонных шкафах, заползают под старые обои.

Вадми Соловёв, художник

Видео: Telegram / Вадим Соловьев | художник

Теги: искусство, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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