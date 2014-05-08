Художник "вырастил" огромный гриб на петербургской панельке

Художник Вадим Соловьёв создал необычное видео, "вырастив" гигантский гриб на петербургской панельке при помощи компьютерной графики. Свою работу он разместил в своём Telegram-канале.
Творец назвал свой проект "мутогрибом", грибницы которого проникли в пористый бетон многоэтажек. Пользователи оценили такую метафору.
В трещинах, в швах, под плинтусами квартир тянут свои бесконечные нити мицелия. Настойчиво лезут через вентиляционные решетки, опутывают пыльные сервизы в кухонных шкафах, заползают под старые обои.
Вадми Соловёв, художник
Видео: Telegram / Вадим Соловьев | художник
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