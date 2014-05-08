Художник "вырастил" огромный гриб на петербургской панельке

Творец назвал свой проект "мутогрибом", грибницы которого проникли в пористый бетон многоэтажек.

Художник Вадим Соловьёв создал необычное видео, "вырастив" гигантский гриб на петербургской панельке при помощи компьютерной графики. Свою работу он разместил в своём Telegram-канале.

Творец назвал свой проект "мутогрибом", грибницы которого проникли в пористый бетон многоэтажек. Пользователи оценили такую метафору.

В трещинах, в швах, под плинтусами квартир тянут свои бесконечные нити мицелия. Настойчиво лезут через вентиляционные решетки, опутывают пыльные сервизы в кухонных шкафах, заползают под старые обои. Вадми Соловёв, художник

Видео: Telegram / Вадим Соловьев | художник