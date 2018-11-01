В Лениградском зоопарке открылась современная кормокухня.

В Ленинградском зоопарке состоялось открытие новой кормокухни. Здесь 7 дней в неделю будут готовить блюда для обитателей зоопарка. Официальное открытие объекта произошло 12 февраля.

Новый павильон - двухэтажное здание 1100 квадратных метров. На первом расположено оборудование для хранения и приготовления кормов. Канал Piter.TV побывал на открытии объекта. Пока всё сияет чистотой, так как процесс работы начнётся только через две недели. Второй этаж облюбовала администрация. Там расположены рабочие кабинеты, комната отдыха, душевые. Только отдыхать сотрудникам зоопарка будет некогда, так как штат сотрудников остается в прежнем составе - 15 человек.

Ежедневно здесь планируют перерабатывать более тонны различных продуктов для 9000 жителей зоопарка. Благодаря расширению администрация планирует ввести новые продукты в рацион животных. В старом корпусе планируют производить "живой корм". По словам сотрудников, такой корм хищникам привычней.

Видео: Piter.TV