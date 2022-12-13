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В Петербурге в квитанции по взносам за капремонт изменится сумма пени
Сегодня, 10:10
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге в квитанции по взносам за капремонт изменится сумма пени

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Общая задолженность по капремонту составляет более 5 миллиардов рублей.

С марта 2023 года в едином платежном документе ЕИРЦ СПб по взносам на капремонт произойдут изменения. В квитанции начнет отображаться полный объем пени – на всю сумму просроченной задолженности. Об этом сообщили в Фонде капитального ремонта Санкт-Петербурга.

Пени по взносам на капитальный ремонт появятся напротив строчки Фонда в двух графах: "баланс на начало периода" и "исходящий баланс", а также в справочном блоке – в нём собственник увидит общую сумму пени по всем организациям в квитанции.

Мы часто замечаем, что, погасив основной долг, собственники позже сталкиваются с необходимость выплатить появившиеся пени. Это вызывает раздражение и непонимание. Мера, которую Фонд вводит с марта этого года, позволит горожанам сразу видеть объем штрафных санкций за непогашенную задолженность.

Фонд капремонта

Величина пени, которая появится в платежном документе, будет рассчитана на последний день месяца.

На февраль количество лицевых счетов, имеющих долг по взносам за капитальный ремонт, превышает 500 тысяч, а общая задолженность хоть и перестала расти, но составляет более 5 миллиардов рублей.

Фото: Фонд капремонта

Теги: капремонт, пени
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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