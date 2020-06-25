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В квартире на улице Крыленко у именинника нашли шесть пакетов с наркотиками
Сегодня, 13:15
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В квартире на улице Крыленко у именинника нашли шесть пакетов с наркотиками

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Мужчина распространял запрещенные вещества по городу, прятал закладки в специальных местах.

Стражи порядка нашли у петербуржца в квартире на улице Крыленко шесть пакетов с мефедроном. По информации Piter.tv, правоохранители задержали злоумышленника в Пушкинском районе, когда он отмечал юбилей. 

Полицейские обнаружили в доме закладчика наркотики, весы и упаковочные материал. 30-летнего владельца квартиры доставили в полицейский участок. Выяснилось, что мужчина "работал" курьером. Он распространял запрещенные вещества по городу, прятал закладки в специальных местах. Так, три тайника проверили сотрудники МВД. Пакетики с мефедроном были найдены в Шушарах. 

По факту хранения и сбыта наркотиков возбудили уголовное дело. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: правоохранители задержали петербурженку, которая продавала мефедрон в Интернет-магазине.

Фото: Piter.tv

Теги: задержание, закладчик, наркотики, полиция, улица крыленко, шушары
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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