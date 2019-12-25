В квартире на Светлановском проспекте нашли избитое тело женщины

В совершении нападения на петербурженку подозревают мужчину, у которого есть судимость.

В Калининском районе обнаружили труп женщины. Тело было найдено в квартире на Светлановском проспекте в доме № 95 накануне, 7 декабря. По информации Piter.tv, у погибшей обнаружили множество гематом. Труп направили в морг для установления причины смерти.

На место случившегося прибыли стражи порядка. По факту убийства петербурженки возбудили уголовное дело. Стражи порядка задержали 40-летнего подозреваемого.

Известно, что в момент задержания мужчина был пьян. Кроме того, следователи выяснили, что подозреваемый в 2011 году был осужден Военным судом за убийство.

Сейчас злоумышленник находится в изоляторе. Расследование продолжается.

Ранее на Piter.tv: петербуржец заподозрил жену в измене и ударил ее знакомого ножом в глаз.

Фото: Piter.tv