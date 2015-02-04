В квартире на проспекте Ветеранов мужчина ударил сожительницу ножом

Пострадавшую в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Городскую больницу №26.

7 октября в Красносельском районе Петербурга 26-летний мужчина в ходе конфликта ударил 25-летнюю сожительницу ножом в квартире дома 171к2 по проспекту Ветеранов. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавшую в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Городскую больницу №26 с проникающим колото-резаным ранением правой половины грудной клетки.

Злоумышленник в 2017 году был осужден по п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) и лишен свободы на 8 месяцев. Кроме того, весной 2023-го он получил подписку о невыезде по п. "а" ч. 2 ст. 158 УК РФ. На данный момент под административным надзором не состоит.

Ранее на Piter.TV: на улице Джона Рида петербуржца ударил ножом малознакомый.

Фото: Piter.TV