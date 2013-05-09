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В квартире на проспекте Королева правоохранители обнаружили плантацию растительных наркотиков
Сегодня, 10:30
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В квартире на проспекте Королева правоохранители обнаружили плантацию растительных наркотиков

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Против хозяина "сада" возбудили уголовное дело.

В Приморском районе Петербурга сотрудники полиции обнаружили плантацию копопли. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе МВД 10 октября.

При проверке квартиры в доме № 48/4 по проспекту Королева стражи порядка нашли 12 кустов наркосодержащих растений и 5 пакетов с марихуаной. 

Против владельца квартиры возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ. Подозреваемого задержали.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Василеостровском районе полицейские обнаружили нарколабораторию.

Фото: пресс-служба ГУ МВД

Теги: наркоконтроль, наркотики, полиция, проспект королева
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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