В квартире на проспекте Королева правоохранители обнаружили плантацию растительных наркотиков

Против хозяина "сада" возбудили уголовное дело.

В Приморском районе Петербурга сотрудники полиции обнаружили плантацию копопли. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе МВД 10 октября.

При проверке квартиры в доме № 48/4 по проспекту Королева стражи порядка нашли 12 кустов наркосодержащих растений и 5 пакетов с марихуаной.

Против владельца квартиры возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ. Подозреваемого задержали.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Василеостровском районе полицейские обнаружили нарколабораторию.

Фото: пресс-служба ГУ МВД