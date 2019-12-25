В Василеостровском районе полицейские обнаружили нарколабораторию

Полиция 30 августа в квартире дома 22 по улице Кораблестроителей при проведении обыска у 22-летнего хозяина обнаружила 47 кустов марихуаны, пакеты с веществом зеленого цвета.

В Василеостровском районе Петербурга сотрудники полиции обнаружили нарколабораторию. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Полиция 30 августа в квартире дома 22 по улице Кораблестроителей при проведении обыска у 22-летнего хозяина обнаружила 47 кустов марихуаны, пакеты с веществом зеленого цвета.

Согласно экспертизе, была изъята конопля весом 1531 грамм и наркотическое средство каннабис массой 300,8 грамма. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В начале августа у петербуржца нашли 3 кг наркотиков

Фото: МВД