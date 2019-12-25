В квартале Малой Охты обновят уличное освещение до конца года

Качество освещения квартала должно повыситься в три раза.

В пятницу, 27 августа, в пресс-службе Смольного рабочие приступили к работам по реконструкции наружного освещения в квартале Малой Охты в Петербурге.

Так, квартал ограничивается Таллинской улицей, Новочеркасским, Заневским проспектами и проспектом Шаумяна. На территории планируют установить 260 светодиодных светильников: старые исчерпали ресурс и для 29 жилых домов их недостаточно. Также специалисты уберут неизолированные сети электроснабжения, которые по большей части смонтированы на растяжках от фасадов зданий. Сейчас ведутся земляные работы, после которых будут проложены траншеи и установлены фундаменты под металлические опоры.

Реконструкцию должны закончить к началу следующего года. Благодаря новым светильникам качество освещения квартала повысится: освещения получат пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки, детский сад, лицей, поликлиника и центр реабилитации.

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Фото: Pixabay