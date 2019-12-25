В крупном ТРЦ Петербурга через год появится IKEA Сити

Он займет место детского комплекса развлечений Angry Birds.

В среду, 29 декабря, стало известно о подписании соглашения девелоперской компании Fort Group с IKEA о размещении формата Сити в ТРК "Европолис". Договор о размещении магазина летом 2023 года подписали накануне, вечером 28 декабря.

Переговоры длились год, вероятно еще больше времени уйдет на подготовку помещения к открытию, которое запланировано на вторую половину 2023 года.

Новый магазин будет находится на месте тематического парка развлечений Angry Birds Park – формат не выдержал коронавирусных ограничений.

Фото: pexels