В Кронштадте полиция нашла у девушки в квартире боеприпасы, взрывчатые вещества и гранату

В Кронштадтском районе Петербурга оперативники выявили в доме у местной жительницы арсенал оружия.

В жилом квартире в Кронштадте правоохранительные органы обнаружили целый арсенал. Оперативники проверили квартиру 27-летней женщины по улице Юрия Инге. В ходе розыскных мероприятий была найдена ручная граната, три учебных запала, головной взрыватель, самодельный электровоспламенитель и десять граммов тринитротолуола. Сотрудники полиции устанавливают для чего петербурженке понадобилось подобное вооружение.

В настоящее время полиция занимается расследованием данного происшествия. Боеприпасы и опасные вещества были изъяты и направлены к экспертам для изучения.