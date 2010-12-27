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В Кронштадте полиция нашла у девушки в квартире боеприпасы, взрывчатые вещества и гранату
Сегодня, 9:29
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lesjasap
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В Кронштадте полиция нашла у девушки в квартире боеприпасы, взрывчатые вещества и гранату

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В Кронштадтском районе Петербурга оперативники выявили в доме у местной жительницы арсенал оружия.

В жилом квартире в Кронштадте правоохранительные органы обнаружили целый арсенал. Оперативники проверили квартиру 27-летней женщины по улице Юрия Инге. В ходе розыскных мероприятий была найдена ручная граната, три учебных запала, головной взрыватель, самодельный электровоспламенитель и десять граммов тринитротолуола. Сотрудники полиции устанавливают для чего петербурженке понадобилось подобное вооружение.
 
В настоящее время полиция занимается расследованием данного происшествия. Боеприпасы и опасные вещества были изъяты и направлены к экспертам для изучения.
Теги: арсенал оружия , боеприпасы , кронштадт , кронштадтский район , улица юрия инге
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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