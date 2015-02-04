В кризисные центры Петербурга обратились более 250 женщин и детей

За девять месяцев 2021 года в кризисные центры Петербурга за помощью пришли 128 женщин и 140 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе пострадавшие от различных видов и форм насилия. Об этом сообщил телеканал 78.
Центры создавались с целью профилактики домашнего насилия и социального обслуживания граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
В прошлом году помощь была оказана 59 женщинам и 62 детям. В районных стационарных отделениях социальные услуги получили 40 женщин и 51 ребёнок.
По информации телеканала, 1 октября в Кризисном центре было занято 32 места из 46, а в районных стационарах – 56 из 60.
Фото: Pexels
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