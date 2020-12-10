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В костях древних римлян нашли свинец
Сегодня, 10:15
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В костях древних римлян нашли свинец

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Ученые отмечают, что организм человека впитывал свинец в себя.

Ученые из Италии нашли в костях древних римлян свинец. Возраст останков составляет порядка 12 тыс. лет. Статья была опубликована в журнале  Environmental Science & Technology.

Исследователи сделали вывод, что организм человека впитывал свинец в себя, этому способствовал рост производства. Влияние происходило даже когда люди дышали токсичным воздухом и не принимали участия в его производстве.

Ученые отмечают, что и сейчас свинец продолжает влиять на организм человека. По этой причине производство необходимо контролировать. Свинец используется в производстве батареек, различной техники, а также солнечных панелей.

Ранее мы писали, что избирком Ленобласти закупил более трех миллионов масок и перчаток к выборам. 

Фото: pixabay 

Теги: древние римляне, итальянские ученые, свинец
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

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