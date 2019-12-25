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Эксперты ВОЗ прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни
Сегодня, 8:55
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lesjasap

Эксперты ВОЗ прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни

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Специалисты делают пробы воды и продуктов в регионе, а также проверяют анализы заболевших.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни. Об этом сообщили журналисты местного телеканала Times Now. В городе Элуру чиновники встретили двух специалистов, которые осмотрят пациентов.

Напомним, что массовое заболевание началось распространяться по городу Элуру и его окрестностям с воскресенья. В списке симптомов заражения - внезапные обмороки, головная боль и боль в спине. Также у пациентов наблюдаются приступы эпилепсии в течение 3-5 минут и потеря памяти на несколько минут. В регион правительство направило бригады врачей из Национального института питания, Института химической технологии и Всеиндийского института медицинских наук. Сейчас эксперты делают анализы мочи и крови заболевших, изучают образцы продуктов питания и воды.

Канцелярия главного министра штата Андхра-Прадеш заявила, что предположительно жители города могли быть отравлены свинцом и никелем. Следы этих веществ обнаружены в образцах воды и молока. 

На юге Индии госпитализировали около 500 человек из-за неизвестной болезни.

Фото: Pixabay.com

Теги: воз, индия, инфекция, никель, свинец, элуру
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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