В ситуации разбираются вирусологи.

На юге Индии госпитализировали около 500 человек из-за неизвестной болезни. Об этом рассказали местные журналисты из издания Times of India. Все новые пациенты прибыли в больницу в течение трех дней. Инцидент произошел в Элуру в штате Андхра-Прадеш на юге страны. Глава правительственной городской больницы доктор Мохан уточнил, что на утро 8 декабря в стационарах остаются около 140 человек.

К вечеру 7 декабря в больницу всего было доставлено 476 человек, из которых 332 были выписаны. В то время как 125 пациентов проходят лечение в нашем стационаре, еще 18 попали в больницы в Виджаяваде и Гунтур доктор Мохана

В СМИ рассказали, что на плохое самочувствие в Элуру и окрестностях начиная с выходных пожаловались более 800 человек. За время инфекционно вспышки погиб один человек. Сейчас в городе работают команды вирусологов и других специалистов. Известно, что у всех пациентов фиксируется рвота, головная боль, боли в спине. Эксперты полагают, что причиной заражения могли стать хлорорганические вещества. Их в больших количествах используют в регионе для борьбы с комарами (переносчиками малярии и лихорадки Денге). Пострадавшими считаются люди всех возрастных групп. Тесты на коронавирус у всех зараженных показали отрицательный результат.

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