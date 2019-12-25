К пятницы он дойдет до побережья Индии.

Тропический циклон "Буреви" обрушился на побережье Шри-Ланки. Об этом рассказали местные журналисты из издания The Times of India. В СМи сослались на информацию. полученную от регионального метеорологического департамента.

На данный момент скорость порывов ветра на Шри-Ланке достигает 80-90 километров в час. При этом синоптики прогнозируют выпадение более 200 мм осадков. Властям пришлось эвакуировать с побережья государства 75 тысяч местных жителей.Сейчас она находятся в 237 центрах временного размещения. В северной и восточной части страны закрыты школы и государственные учреждения.

Согласно прогнозам экспертов, циклон переместится в северо-западном направлении. В пятницу он дойдет до южного побережья Индии.

Петербург окажется под влиянием североатлантического циклона "Ундина".

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