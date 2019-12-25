Немецкая "Ундина" принесет в Петербург осадки 30 ноября

Температура воздуха сегодня поднимется до +1…+3 градусов.

В последний день ноября влияние на погоду в Петербурге окажет очередной североатлантический циклон, названный немецкими синоптиками "Ундина". Медленно приближаясь с северо-запада, он будет закрывать небо плотными облаками и вызовет небольшие осадки. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха сегодня в городе поднимется до +1…+3 градусов. В Ленобласти ожидается -1…+4 градусов. Ветер будет дуть с юга, юго-востока со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что в Петербурге не ожидают снега и мороза на Новый год.

Фото: met.fu-berlin.de