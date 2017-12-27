В конце недели в Петербург вернутся тепло и дожди

Во второй части недели в Северной столице будут "править" оттепель и дожди.

Как сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов, к концу недели в Северной столице ожидается потепление. Начнутся дожди и оттепель. Такой погоде поспособствуют циклоны, направляющиеся к нам из Атлантики. Тепло вернется в город на Неве на весь конец января.

Сообщается, что четверг 25 января станет "переломным". Придет юго-западный ветер. Температура воздуха в западной части Петербурга и Ленинградской области снизится до нуля градусов. К выходным это значение незначительно понизится. В целом, в городе сохранится плюсовая темпетарура.