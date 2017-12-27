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В конце недели в Петербург вернутся тепло и дожди
Сегодня, 10:28
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lesjasap
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В конце недели в Петербург вернутся тепло и дожди

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Во второй части недели в Северной столице будут "править" оттепель и дожди.

Как сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов, к концу недели в Северной столице ожидается потепление. Начнутся дожди и оттепель. Такой погоде поспособствуют циклоны, направляющиеся к нам из Атлантики. Тепло вернется в город на Неве на весь конец января. 
 
Сообщается, что четверг 25 января станет "переломным". Придет юго-западный ветер. Температура воздуха в западной части Петербурга и Ленинградской области снизится до нуля градусов. К выходным это значение незначительно понизится. В целом, в городе сохранится плюсовая темпетарура. 
Теги: александр колесов , атлантика , главный синоптик , дожди , оттепель , погода , прогноз погоды , циклон
Категории: Новости СПб

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