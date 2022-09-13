В конце года в Петербурге и Ленобласти ожидается рекордный ввод складов

С начала года в эксплуатацию введены три складских комплекса. Аналитики прогнозируют, что высокие темпы строительства складов сохранятся до конца года. Однако большинство мест хранения уже заняты и не компенсируют недостаток помещений для хранения.

В Петербурге наблюдается нехватка свободных складов и офисных помещений из-за роста цен на аренду. Большинство объектов арендованы еще на этапе строительства, поэтому активное строительство складских комплексов не сможет полностью компенсировать дефицит площадей в регионе. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

За первые шесть месяцев 2024 года в Петербурге и Ленинградской области в эксплуатации находится 248 тыс. кв. м складских площадей, что на 130% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С начала года в эксплуатацию введены три складских комплекса. Аналитики прогнозируют, что высокие темпы строительства складов сохранятся до конца года. Однако большинство мест хранения уже заняты и не компенсируют недостаток помещений для хранения. Более 70% спекулятивных объектов, находящихся на стадии строительства и заявленных к вводу в этом году, уже арендованы. Около 50% ввода составят объекты, подписанные еще в 2023 году.

Кроме того, продолжает расти арендная ставка. К концу года стоимость может увеличиться на 5%. Несмотря на это, в Санкт-Петербурге практически не осталось свободных складов и офисов.

Ранее мы сообщили о том, что число вакансий в торговле Петербурга выросло почти на 12% за год.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)