В Комстрое рассказали о "качественном рывке" по соцобъектам в рамках Адресной инвестиционной программы

До конца 2020 года будут готовы 60 социальных объектов.

В 2020-м году Петербург совершил качественный рывок по строительству социальных объектов в рамках Адресной инвестиционной программы. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета по строительству Евгений на Барановский на круглом столе, организованном "Фонтанкой.ру".

Барановский отметил, что в последние годы было отставание по соцобъектам, однако за этот год строительство было кратно увеличено. Дефицит мест в образовательных учреждениях составлял около 3000. Перед Комитетом стоит первостепенная задача погасить существующий дефицит, а затем не допустить его роста. Это необходимо сделать до 2024-го года.

До конца 2020 года будут введены 60 социальных объектов, 23 из них ― за счет внебюджетных средств. Среди них ― школы, детские сады, больницы и так далее.

Фото: пресс-служба Комитета по строительству СПб