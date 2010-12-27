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На Северном проспекте в семье мигрантов скончалась полугодовалая девочка
Сегодня, 9:56
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lesjasap
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На Северном проспекте в семье мигрантов скончалась полугодовалая девочка

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В Выборгском районе по неизвестной причине умерла девочка.

В Выборгском районе Петербурга по неизвестной причине умер грудной ребенок. Известно, что полугодовалая девочка погибла в семье мигрантов из Узбекистана.
 
Инцидент произошел в половине четвертого утра 28 декабря. Мертвое тело обнаружили родители. Они вызвали в коммунальную квартиру дома номер 1/24 по Северному проспекту медиков. 
 
Приехавшие на вызов врачи не обнаружили на теле жертвы внешних следов насильственной смерти. В настоящее время в ситуации разбираются правоохранительные органы. В причинах смерти разбираются эксперты.
 
Сообщается, что жилье иностранцы снимали у 56-летней петербурженки. Отец и 37-летняя мать официально не трудоустроены. 
Теги: выборгский район , гибель ребенка , коммуналка , коммунальная квартира , мигранты , северный проспект
Категории: Новости СПб Происшествия

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