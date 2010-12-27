На Северном проспекте в семье мигрантов скончалась полугодовалая девочка

В Выборгском районе по неизвестной причине умерла девочка.

В Выборгском районе Петербурга по неизвестной причине умер грудной ребенок. Известно, что полугодовалая девочка погибла в семье мигрантов из Узбекистана.

Инцидент произошел в половине четвертого утра 28 декабря. Мертвое тело обнаружили родители. Они вызвали в коммунальную квартиру дома номер 1/24 по Северному проспекту медиков.

Приехавшие на вызов врачи не обнаружили на теле жертвы внешних следов насильственной смерти. В настоящее время в ситуации разбираются правоохранительные органы. В причинах смерти разбираются эксперты.

Сообщается, что жилье иностранцы снимали у 56-летней петербурженки. Отец и 37-летняя мать официально не трудоустроены.