В комитете по образованию Петербурга опровергли перевод школьников на удалёнку

В школах продолжается смешанная форма обучения.

Информация о планируемом переводе учащихся 5-11 классов в Петербурге на дистанционное обучение не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба комитета по образованию.

Образовательные учреждения работают в очном режиме. При этом сохраняется смешанная форма работы, когда родители могут написать заявление и перевести ребенка на домашнее обучение. Роспотребнадзор считает перевод всех учащихся на дистанционное обучение нецелесообразным.

Ранее источник в администрации Петербурга сообщил "Невским Новостям" о переводе учащихся 5-11 классов на дистанционное обучение.

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