В Комитете по благоустройству объяснили вырубку столетних деревьев на Римского-Корсакова

Деревья начали гнить и представлять опасность для горожан во время сильных ветров.

Днем 15 февраля жители Петербурга пожаловались на вырубку столетних деревьев в Никольском сквере на проспекте Римского-Корсакова. В Комитете по благоустройству объяснили, что это была вынужденная мера.

Специалисты рассказали, что тополя, высаженные в 40-е годы, уже начали гнить. Они были поражены грибком, имели прикорневые гнили и морозобойные трещины. Во время сильных порывов ветра деревья могли представлять угрозы для жизни и здоровья горожан.

Вместо пораженных тополей в сквере высадили 15 молодых каштанов. Они имеют обхват ствола до 25 см и в высоту достигают 6 метров. В ближайшее время будут высажены еще семь деревьев.

Ранее мы писали, что сквер на Торжковской улице капитально благоустроят осенью.

Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству