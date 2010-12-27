В комиссионке на Садовой украли соболиную шубу за 400 тысяч рублей

У продавцов магазина есть подозреваемые.

Из комиссионного магазина на Садовой улице украли соболиную шубу за 400 тысяч рублей. Об этом сообщают продавцы магазина NewLife.

Пропажу коричневой соболиной шубы, которая находилась в продаже с марта в магазине на Садовой улице, 49, обнаружили 1 мая. Женская шуба 44-ого размера от Vinicio Pajaro была оценена в 400 тысяч рублей.

В магазине считают, что итальянское меховое изделие скорее всего было украдено тремя мужчинами. Представители мужского пола 30 апреля посещали "комиссионку" около 11 утра и вызвали подозрения продавцов.

Более точную версию можно ожидать от сотрудников правоохранительных органов после проверки инцидента.

Фото: pixabay