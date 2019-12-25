В клубе на Невском пьяный мужчина напал на сотрудников

Дебошир достал оружие и угрожал официантам.

В Центральном районе сегодня утром, 11 декабря, посетитель клуба напал на сотрудников. Мужчина угрожал им пистолетом и даже накинулся на работника заведения. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по городу на Неве и Ленобласти.

Инцидент произошел в баре Невском проспекте, 88, в 7:30 утра. В результате действий пьяного хулигана пострадали два человека. Они обратились в полицию.

Стражи порядка задержали 31-летнего дебошира. Оружие у мужчины изъяли. Сейчас уточняются обстоятельства случившегося.

В СМИ сообщают, что подозреваемым оказался кикбоксер Игорь Мамонтов. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на Московском проспекте утром хулиган напал на Стаса Барецкого.

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