В клубе Александра Головина сменили главного тренера

Теперь "Монако" будет тренировать испанец Альберт Морено.

В футбольном клубе "Монако", за который выступает россиянин Александр Головин, сменился главный тренер. Вместо Леонарду Жардима команду будет тренировать бывший тренер футбольной сборной Испании Роберт Морено. 42-летний специалист подписал контракт с французским клубом до 2022 года.

Морено возглавлял сборную Испании в 2019 году, однако покинул команду после возвращения Луиса Энрике. Жардим покидает "монегасков" второй раз за два года. Его уволили осенью 2018-го года из-за низких результатов. Клуб возглавил бывший футболист Тьерри Анри, однако французу не удалось задержаться, и Жардим вернулся в клуб зимой 2019-го.

Ранее мы сообщали о том, что фанатское объединение болельщиков "Зенита" признали одним из лучших в мире.

Видео: YouTube / AS MONACO