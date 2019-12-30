Прокуратура борется за доступные кинопоказы для инвалидов в кино на Петергофском шоссе

В "Формуле кино Жемчужина" нет удобств для маломобильных граждан.

Прокуратура Красносельского района начала борьбу с отсутствием комфортных условий для маломобильных петербуржцев. На этот раз в поле зрения ведомства попал кинотеатр "Формула кино Жемчужина" на Петергофском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры 15 января.

Проверка выявила недостаток мест для инвалидов-колясочников (таких площадок в кинотеатре оказалось лишь 3% от общего числа кресел), а также не обнаружила необходимого технического оснащения для передвижения маломобильных граждан.

Руководство кинотеатра потребовали устранить нарушения прав инвалидов на доступную окружающую среду.

Ранее мы писали, что петербуржцы возмущаются ростом тарифов на капремонт.

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