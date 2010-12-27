В кинотеатре "Выборг Палас" прошел благотворительный кинопоказ

В зале собрались ветераны, пенсионеры, представители общественных организаций, молодежные активисты, школьники и их родители.

В рамках мероприятий, посвященных 75-летию освобождения города, в кинотеатре "Выборг Палас" прошел благотворительный показ фильма "Коридор бессмертия". Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В зале собрались ветераны, пенсионеры, представители общественных организаций, молодежные активисты, школьники и их родители.

Перед началом киносеанса собравшихся поприветствовал председатель совета ветеранов Выборгского района Владимир Остапчук. Он выразил слова признательности организаторам благотворительных показов, ставших традиционными.

Напомним, показы фильмов в Выборге проходят в течение всего года и приурочены к значимым для нашей страны праздничным и памятным датам. Мероприятие организовано общественным объединением "Фаворит Выборг" по инициативе совета депутатов МО "Город Выборг" при поддержке совета ветеранов Выборгского района.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО