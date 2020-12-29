В кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера комедии "День города"

Во всероссийский прокат фильм выйдет 21 января.

В московском кинотеатре "Каро 11 Октябрь" накануне состоялась премьера комедии "День города".

В центре сюжета – история жителей Любякина, которые отмечают день города и не замечают новости, что именно в праздник через их город пройдет путь президентского кортежа. За короткое время власти и жители города попытаются создать образ "идеальной российской глубинки", но многое пойдет не так.

Во всероссийский прокат фильм выйдет 21 января.

Первым зрителям картину "День города" представители её создатели. В их числе – актеры Катерина Шпица, Алла Михеева, Михаил Тройник, Светлана Камынина, Ольга Дибцева, Александр Ильин, продюсеры Дмитрий Литвинов, Давид Кочаров, Тина Канделаки и многие другие.

Режиссер фильма Алексей Харитонов попросил первых зрителей обязательно поделиться своими мнениями о комедии и пожелал всем приятного просмотра.

Видео: IVI онлайн-кинотеатр / YouTube