В кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера комедии "День города"

В московском кинотеатре "Каро 11 Октябрь" накануне состоялась премьера комедии "День города".
В центре сюжета – история жителей Любякина, которые отмечают день города и не замечают новости, что именно в праздник через их город пройдет путь президентского кортежа. За короткое время власти и жители города попытаются создать образ "идеальной российской глубинки", но многое пойдет не так.
Во всероссийский прокат фильм выйдет 21 января.
Первым зрителям картину "День города" представители её создатели. В их числе – актеры Катерина Шпица, Алла Михеева, Михаил Тройник, Светлана Камынина, Ольга Дибцева, Александр Ильин, продюсеры Дмитрий Литвинов, Давид Кочаров, Тина Канделаки и многие другие.
Режиссер фильма Алексей Харитонов попросил первых зрителей обязательно поделиться своими мнениями о комедии и пожелал всем приятного просмотра.
Видео: IVI онлайн-кинотеатр / YouTube
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