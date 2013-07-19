В повторный прокат вышла вторая часть фильма "Властелин колец"

Зрители смогут увидеть любимую картину в улучшенном качестве 4K HDR.

Спустя 20 лет на большие экраны вновь вышел легендарный фильм "Властелин колец: Братство кольца" режиссера Питера Джексона.

Премьера состоялась в 2001 году. Сказания о Средиземье – это хроника Великой войны за Кольцо, длившейся ни одну тысячу лет. Тот, кто владел Кольцом, получал безграничную власть, но был обязан служить злу.

Много лет назад Кольцо нашел хоббит Бильбо. По наставлению волшебника Гэндальфа он отдал его своему племяннику Фродо, чтобы тот отнес его к Роковой Горе и уничтожил.

Зрители смогут увидеть любимую картину в улучшенном качестве 4K HDR. 22 апреля на экранах также появится вторая часть трилогии "Властелин колец: Две крепости", 29 апреля – третья "Властелин колец: Возвращение Короля".

Главные роли в трилогии исполнили Элайджа Вуд, Иэн Маккеллен, Лив Тайлер, Вигго Мортенсен, Орландо Блум и другие актеры.

Ранее мы писали, что сериал по "Властелину колец" станет самым дорогим в истории.

Фото: кадр из фильма "Властелин колец"