В кабинете первого вице-премьера пермского правительства Михаила Сюткина проходит обыск

Правоохранительные органы в первую очередь интересуют старые проекты, в том числе по строительству зоопарка.

В кабинете одного из высокопоставленных чиновников из правительства Пермского края проходят обыски.

ТАСС со ссылкой на в пресс-службу первого вице-премьера правительства Пермского края Михаила Сюткина сообщает, что в кабинете у чиновника проходят обыски. Правоохранительные органы в первую очередь интересуются старыми проектами, в том числе по строительству зоопарка. В МВД подтвердили информацию, что ведется расследование о хищении денежных средств при строительстве зоопарка в Перми.

ТАСС уточняет, что летом 2019 года было возбуждено уголовное дело в связи с хищением денег, выделенных из бюджета на строительство нового зоопарка в Перми. Сумма ущерба, по данным МВД, составляет более 120 миллионов рублей.

Михаил Сюткин в конце 2017 года был назначен первым вице-премьером краевого правительства, курирующим строительный, транспортный и имущественный блоки. В 2019 году Сюткин оставил пост министра строительства. В середине апреля 2020 года Сюткин написал заявление об увольнении из краевого правительства по собственному желанию.

Фото:Piter/TV