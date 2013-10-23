В июне ветеринарный контроль в Пулково прошли более 13 тыс. животных

Все животные были направлены по указанным адресам.

За июнь в грузовом терминале петербургского аэропорта Пулково сотрудники Управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль более 13 тыс. животных. Об этом во вторник, 6 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ветконтроль прошли 49 собак и 46 кошек, 3 кролика, морская свинка, более 8 тыс. аквариумных рыб, 40 декоративных птиц, 29 амфибий и 29 черепах. Также контроль проходили животные, предназначенные для сельского хозяйства, научной и медицинской деятельности. В их число вошли 350 пчелиных маток, 1200 хищных клопов, 215 лабораторных животных и 2500 медицинских пиявок.

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