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В июне ветеринарный контроль в Пулково прошли более 13 тыс. животных
Сегодня, 16:54
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В июне ветеринарный контроль в Пулково прошли более 13 тыс. животных

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Все животные были направлены по указанным адресам.

За июнь в грузовом терминале петербургского аэропорта Пулково сотрудники Управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль более 13 тыс. животных. Об этом во вторник, 6 июля, сообщили в пресс-службе ведомства. 

Ветконтроль прошли 49 собак и 46 кошек, 3 кролика,  морская свинка, более 8 тыс. аквариумных рыб, 40 декоративных птиц, 29 амфибий и 29 черепах. Также контроль проходили животные, предназначенные для сельского хозяйства, научной и медицинской деятельности. В их число вошли 350 пчелиных маток, 1200 хищных клопов, 215 лабораторных животных и 2500 медицинских пиявок.

Ранее мы писали, что две совы улетели из Ленинградского зоопарка в музей Калининграда. 

Фото: pixabay.com

Теги: ветеринарный контроль, июнь, пулково
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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