В июне в Ленобласти запустят 4 проекта за 13 миллионов рублей

Инициативы направлены на поддержание экологии и образования.

Этим летом, в июле, в Ленинградской области состоится запуск 4-х социальных проектов. Они выиграли конкурс на получение региональных субсидий. Об этом сообщила пресс-служба областного Правительства.

Конкурс, организованный комитетом по молодёжной политике, состоялся в феврале 2020 года. На реализацию задумок участников было выделено 13 миллионов рублей.

Так, в середине лета в Волхове, Киришах и Приозерске стартует проект "Речной дозор" по уборке и благоустройству территорий у водоемов. В рамках проекта"Шаги по экотропе" пройдут детские экскурсии в природных заповедниках. Проект "Территория возможностей" позволит ученикам ленинградских школ в разработке бизнес-проектов. Наконец, участники проекта "Волшебный мир. Перезагрузка" выступят мультипликаторами мульфильмов на социально-значимые темы.

Ранее мы рассказали о том, что губернатор Ленинградской области откроет экомаршрут.

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