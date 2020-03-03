В июне продажа новых автомобилей в Петербурге упала на 20%

Сокращение складов у дилеров из-за остановки производства и поставки машин стало одной из причин уменьшения сделок.

Продажи новых автомобилей упали в июне по сравнению с предыдущим месяцем. Так, они упали на 20%, заявили аналитики ассоциации "Автомобильные дилеры России" и группы компаний "Прагматика".

Сокращение складов у дилеров из-за остановки производства и поставки машин стало одной из причин уменьшения сделок. Также повлиял на это рост параллельного импорта и смещение спроса на авто с пробегом.

По словам экспертов, июнь стал первым месяцем за последние полтора года, когда LADA стал лидером по росту продаж в общем сегменте новых автомобилей. Также в первый месяц лета свои позиции укрепили Chery, Hyundai, EXCEED, Mazda и Kia.

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Фото: Piter.tv

