В июле в Петербурге на Воскова откроется отреставрированная библиотека имени Ленина

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов распорядился завершить реставрационные работы библиотеки им. Ленина в Петроградском районе на улице Воскова к 20-му июля.

Ремонт помещений и фасада здания обошелся городской казне в 38,1 млн рублей.

За исполнением распоряжения Беглова поручено следить вице-губернатору Петербурга Николаю Бондаренко. Последний взял ход работ в библиотеке под личную ответственность. Большая часть уже сделана: полы выровнены, залиты и отшлифованы, построены лестницы, возведены несущие перегородки и декоративный фасад комнаты для детей.

По окончании ремонта социальный объект снова предстанет перед петербуржцами в красивом и ухоженном виде. В библиотеке им. Ленина появится новое высокотехнологическое пространство для культурного досуга горожан. Каждый петербуржец сможет здесь не только почитать любимую литературу, но и получить новые знания и даже работать.

Во время проведения реставрационных и ремонтных работ для посетителей библиотеки им. Ленина открыт филиал на улице Большая Пушкарская, 64. Там петербуржцы смогут получить привычные услуги и сдать ранее взятые книги.