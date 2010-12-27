Гидрометцентр: "В июле в Петербурге может выпасть до 120% нормы осадков"

Месячная норма осадков в июле – 79 мм.

Сильные дожди ожидаются в первой декаде июля в Санкт-Петербурге, всего за месяц может выпасть до 120% от нормы осадков, а сильной жары не ожидается. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщила руководитель группы долгосрочных прогнозов отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Санкт-Петербурга Наталья Миронова.

Месячная норма осадков в июле – 79 мм, однако, в этом году выпасть может от 80 до 120% от нормы. Средняя температура также будет выше нормы на 1-2 градуса. Норма для июля – 17,7 градуса.

Эксперт отметила, что похолодание будет существенным только в начале июля, после середины месяца начнет снова теплеть.

Во вторник в Петербург придет гроза.

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