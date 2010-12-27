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Во вторник в Петербург придет гроза
Сегодня, 14:39
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Rybka123

Во вторник в Петербург придет гроза

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Днем воздух прогреется до +19...+22 градусов.

Во вторник, 2 июля, петербуржцам стоит ожидаются дожди. Об этом свидетельствуюд данные  центра "Фобос" и ФГБУ "Северо-Западное управление".

По прогнозу синоптиков, в ночь на вторник температура в Петербурге будет варьироваться от +14...+19 градусов тепла. Местами ночью ожидаются кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до +19...+22 градусов. Возможен сильный ливень с грозой. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее синоптики рассказали о том, какой будет погода весь июль.

Фото: pixabay.com

Теги: прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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